Audi представила обновленный кроссовер Q7 с лазерными фарами

Немецкая компания Audi представила обновленный кроссовер Q7. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Отмечается, что у автомобиля появился новый передний бампер и решетка радиатора с крупными сотами. Как и прежде, Q7 имеет матричную переднюю оптику, а за доплату — лазерно-люминофорный дальний свет. Автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 3 л. мощностью 231 или 286 л.с. Кроме того, покупателям предложат версии с бензиновыми моторами мощностью 340 и 507 л.с. Разгон до 100 км/ч у автомобиля топовой комплектации занимает 4,1 с. Обновленный Audi Q7 будет предлагаться с пружинной подвеской. Опционально можно установить пневмоподвеску, подруливающий механизм на задней оси, электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости и электронноуправляемый задний дифференциал. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составляет €79,3 тыс. (7,7 млн рублей по курсу на момент публикации). До этого стало известно, что на российском рынке во II квартале 2024 года начнутся продажи премиальных компактных кроссоверов Hongqi HS3. Автомобиль бу­дет до­сту­пен в двух мо­ди­фи­ка­ци­ях: с дви­га­те­лем 1,5 л и при­во­дом на пе­ред­нюю ось, и с дви­га­те­лем 2,0 л и си­сте­мой пол­но­го при­вода.