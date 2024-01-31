На бывшем российском заводе Mitsubishi заметили неизвестные кроссоверы

Автозавод «ПСМА Рус», выпускавший модели Mitsubishi, Peugeot, Citroen и Opel, простаивал более полутора лет, в конце 2023-го перешел под контроль компании «Автомобильные технологии», и тогда же там запустили тестовую сборку партии машин — каких именно, не уточнялось. Недавно на территории предприятия были замечены неизвестные кроссоверы — фотографию забитой стоянки опубликовал Autonews.ru.

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В Autonews.ru насчитали около сотни автомобилей: издание предполагает, что среди них были Peugeot 4008 или 5008 и как минимум одно кросс-купе 408 X для китайского рынка, которе выпускают в КНР с 2022 года. Перечисленные модели никогда не собирали на «ПСМА Рус», а 4008 и 408 X и вовсе не поставляли в Россию официально. Однако удалось разглядеть и машины местного производства — Peugeot 408 и несколько экземпляров Mitsubishi Pajero Sport.

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Портал «Китайские автомобили» приводит другую версию: машин марки Рeugeot журналисты не обнаружили, зато рассмотрели на фотографии FAW Bestune T77 — эта та модель, которая «подарила» внешность несостоявшейся Lada X-Cross 5. Ее они опознали по характерному переднему бамперу, задним стойкам, слегка заваленной крыше и дизайну колесных дисков. Издание не исключает, что это могут быть машины из небольшой партии, которую собрали на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Однако логичного объяснения тому, как и зачем они оказались в Калуге, нет.

Завод «ПСМА Рус» раньше был совместным предприятием Stellantis и Mitsubishi. До 2022 года он выпускал легковые Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo, а также Mitsubishi Outlander и Pajero Sport.