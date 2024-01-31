На бывшем российском заводе Mitsubishi заметили неизвестные кроссоверы
Автозавод «ПСМА Рус», выпускавший модели Mitsubishi, Peugeot, Citroen и Opel, простаивал более полутора лет, в конце 2023-го перешел под контроль компании «Автомобильные технологии», и тогда же там запустили тестовую сборку партии машин — каких именно, не уточнялось. Недавно на территории предприятия были замечены неизвестные кроссоверы — фотографию забитой стоянки опубликовал Autonews.ru.
В Autonews.ru насчитали около сотни автомобилей: издание предполагает, что среди них были Peugeot 4008 или 5008 и как минимум одно кросс-купе 408 X для китайского рынка, которе выпускают в КНР с 2022 года. Перечисленные модели никогда не собирали на «ПСМА Рус», а 4008 и 408 X и вовсе не поставляли в Россию официально. Однако удалось разглядеть и машины местного производства — Peugeot 408 и несколько экземпляров Mitsubishi Pajero Sport.
Портал «Китайские автомобили» приводит другую версию: машин марки Рeugeot журналисты не обнаружили, зато рассмотрели на фотографии FAW Bestune T77 — эта та модель, которая «подарила» внешность несостоявшейся Lada X-Cross 5. Ее они опознали по характерному переднему бамперу, задним стойкам, слегка заваленной крыше и дизайну колесных дисков. Издание не исключает, что это могут быть машины из небольшой партии, которую собрали на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Однако логичного объяснения тому, как и зачем они оказались в Калуге, нет.
Завод «ПСМА Рус» раньше был совместным предприятием Stellantis и Mitsubishi. До 2022 года он выпускал легковые Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие Peugeot, Opel и Citroen, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo, а также Mitsubishi Outlander и Pajero Sport.
После начала СВО площадка ушла в затяжной простой, пока в конце 2023 года не перешла под контроль компании «Автомобильные технологии». После этого там собрали партию из 48 неназванных машин. Известно лишь то, что это были среднеразмерные кроссоверы, машинокомплекты для которых привезли из Китая по железной дороге.