BMW показала новые 4 Series Coupé и BMW 4 Series Convertible

Купе BMW 4 Series сочетает динамичные линии и элегантные пропорции с оптимизированным кузовом для улучшенной маневренности и повышенной жесткости кручения. Шасси специально настроено для лучшей динамики вождения. Уникальной особенностью BMW 4 Series Convertible является его мягкий верх, сочетающий прочность складной крыши с эстетикой ткани. Крыша с электроприводом активируется на скорости до 50 км/ч, а процесс открытия/закрытия занимает 18 секунд. Многие компоненты шасси, включая капот и двери, изготовлены из алюминия. Коэффициент лобового сопротивления для купе составляет 0,25, а для кабриолета — 0,27.

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Спортивные сиденья нового купе BMW 4 Series отделаны материалом M Performtex, снижающим выбросы CO2. Приложение EfficiencyCoach дает советы по эффективному вождению, анализируя расход топлива и сравнивая его с другими водителями.

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Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, дизайн BMW 4 серии подчеркивает спортивность и элегантность. Дополнительный пакет M Sport усиливает динамику внешнего вида, включая глянцевый черный диффузор и увеличенные выхлопные патрубки. Доступны пакеты M Sport Pro и экстерьер M Carbon, добавляющие элементы из углеродного волокна и карбоновый задний спойлер Gurney.

Дизайн BMW 4 серии характеризуется мощной передней частью с тонкими светодиодными фарами и вертикальной решеткой радиатора. Новые светодиодные фары включают габаритный свет, дневные огни и указатели поворота. Адаптивные светодиодные фары с матричным дальним светом и приветственной анимацией доступны в качестве опции. Задние фонари Laserlight имеют сложную световую графику.

Доступно множество цветов и покрытий для индивидуализации, включая новые оттенки Cape York Green Metallic и Fire Red Metallic. Три новых 19-дюймовых дизайна колес доступны для купе и кабриолета. Спортивные сиденья и рулевые колеса новой конструкции усиливают впечатления от вождения. Стандартные и M Sport рулевые колеса имеют освещенные кнопки и подрулевые переключатели. Большой изогнутый дисплей BMW и экологичные сиденья подчеркивают внимание бренда к водителю. Атмосферная подсветка и складывающиеся зеркала входят в стандартное оснащение.

Ассортимент декоративных планок внутренней отделки был обновлен, включая матовый Dark Graphite и варианты из ценных пород дерева. Доступны гальванические покрытия панели управления и стеклянные покрытия CraftedClarity.

Линейка двигателей BMW 4 серии включает бензиновые и дизельные агрегаты с технологией BMW TwinPower Turbo и 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Все модели оснащены 8-диапазонной АКПП Steptronic Sport. Мощность передается через задний привод или систему полного привода BMW xDrive.

Мягкая гибридная технология улучшает динамический отклик и эффективность. Жесткий кузов, легкая конструкция, равномерное распределение веса и оптимизированная аэродинамика обеспечивают исключительную маневренность и динамику управления. Доступны различные опции настройки, включая подвеску M Sport и адаптивную подвеску M.

Системы безопасности включают предупреждение о фронтальном столкновении, круиз-контроль, информацию об ограничении скорости и систему предупреждения о выезде с полосы. Дополнительный пакет Driving Assistant Professional предлагает расширенные функции, включая активный круиз-контроль и помощь при парковке.

Модели M Performance оснащены рядными шестицилиндровыми двигателями с технологией M TwinPower Turbo. BMW M440i xDrive Coupé и Convertible имеют 374 л.с. и 500 Нм крутящего момента, в то время как BMW M440d xDrive Coupé и Convertible имеют 340 л.с. и 700 Нм. Стандартное оборудование включает подвеску M Sport и дифференциал M Sport.