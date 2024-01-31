BMW показали родстер Z4 M40i с МКПП

Германский автомобильный гигант недавно представил новую модель BMW Z4 M40i 2025 года, оснащенную механической коробкой передач. Эта модель, долгожданная фанатами BMW по всему миру, оснащена знакомым 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем, развивающим 382 лошадиные силы. Механическая коробка передач является частью дополнительного пакета, стоимостью 3500 долларов (примерно 312 тысяч рублей), который также включает в себя ряд других привлекательных опций. Выдающиеся инженеры марки тщательно работали над совмещением новой коробки передач с известным двигателем B58, используя множество компонентов из ассортимента деталей M. Коробки передач BMW всегда славились своими выдающимися характеристиками, и были приложены значительные усилия для их воплощения в Z4 с механической коробкой передач.

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Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, специальные компоненты позволяют родстеру разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды, что на 0,3 секунды медленнее, чем с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Однако для поклонников механической коробки передач этот фактор, скорее всего, не будет существенным. Максимальная скорость остается на уровне 250 км/ч.

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В дополнение к механической коробке передач, BMW Z4 получил улучшенное шасси для повышения отзывчивости автомобиля. В конструкцию передней и задней осей включены вспомогательные пружины и усиленные крепления стабилизаторов поперечной устойчивости. Была также перенастроена работа электронных задних амортизаторов и регулируемой спортивной системы рулевого управления. Антипробуксовочная система и дифференциал M Sport адаптированы для работы с механической коробкой передач. Родстер также оснащен разноразмерными колесами и шинами: 19-дюймовыми легкосплавными дисками М спереди и 20-дюймовыми сзади, обычно используемыми на полноразмерных автомобилях M, что улучшает распределение мощности и повышает устойчивость в поворотах.

BMW

В комплектацию также входят эстетические улучшения. Предлагается семь оттенков металлик, цвет Alpine White и металлик San Remo Green, специально для моделей с механической коробкой передач. Черная глянцевая отделка Shadowline придает автомобилю более спортивный вид, а за дополнительные 2 950 долларов (около 263 тысяч рублей) можно заказать уникальный цвет BMW Frozen Deep Green Metallic.