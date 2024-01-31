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Появились фото первого автомобиля под брендом Xcite

Первым автомобилем, который АвтоВАЗ выпустит на рынок под новой маркой Xcite, станет Chery Tiggo 7 Pro. Такие данные привел Telegram-канал «Автопоток», опубликовав фото машины с новым шильдиком.

Появились фото первого автомобиля под брендом Xcite
© РИА Новости

По данным источника канала, как Xcite X-Cross 7 будет продаваться Chery Tiggo 7 Pro.

При этом на фото ясно виден серебристый значок Xcite на багажнике белого автомобиля, а также надпись X-Cross 7.

Telegram-канал «Автопоток»
Telegram-канал «Автопоток»

Сборка модели ведется на производственной площадке в Санкт-Петербурге (бывший завод Nissan Motor) с декабря 2023 года, отмечает канал.

Chery Automobile поставляет машинокомплекты, требующие минимальной досборки. К настоящему моменту уже собрано 3700 Xcite X-Cross 7, старт их продаж запланирован на апрель 2024 года, пишет портал Drom.ru.

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Ранее российский автопроизводитель АвтоВАЗ заявил о планах запустить новый бренд до 2026 года. Под ним он намерен представить иностранные модели в сегментах C и D. Однако с какими именно компаниями налажено сотрудничество в АвтоВАЗе не уточнили.

В свою очередь президент АвтоВАЗа Максим Соколов отмечал, что компания испытывает серьезное давление со стороны китайских брендов. Он назвал активность автопроизводителей из Китая на российском рынке «агрессией», которую должны останавливать власти.

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