Эксперт рассказал, можно ли заправляться, если горловина бака с другой стороны

Учитывая разные конструкции транспортных средств, на большинстве автозаправочных станций колонки предусмотрены с обеих сторон. Но часто бывает, что на одной колонке образуется очередь, а соседняя свободна. В таких случаях некоторые водители подъезжают, хотя бак у машины и не на той стороне, выходят, достают пистолет и протягивают шланг через заднюю часть автомобиля.

© РИА Новости

Этот помогает не только сэкономить время водителя, но и улучшить проходимость на АЗС, так как способствует более быстрому продвижению очереди и уменьшению числа машин, ожидающих заправки одновременно.

Но можно ли так делать? На большинстве заправочных станций установлены информационные плакаты с правилами поведения во время заправки, и там отсутствует явный запрет на заправку с противоположной стороны. Таким образом, водитель может перекинуть шланг, если его длина позволяет, пояснили на одной из АЗС.

Однако следует учесть, что на некоторых АЗС длина шлангов может быть ограничена. В таком случае некоторые водители разворачиваются и подъезжают к колонке другой стороной, навстречу потоку машин. Вот этого делать нельзя, и на АЗС могут отказать в заправке ссылаясь внутренние правила подъезда к колонкам.

Если все же пришлось заправлять машину «не той стороной», рекомендуется припарковаться как можно ближе к колонке и удерживать пистолет руками в течение всего процесса заправки.