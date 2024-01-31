Импорт машин через Владивосток взлетел в полтора раза

Дальневосточное таможенное управление сообщает, что в минувшем году через него для личного пользования импортировали 226 тысяч автомобилей. Чтобы справиться с потоком машин и сократить сроки их оформления для физических лиц, с 1 февраля 2024 года Владивостокская таможня решила перейти на семидневный режим работы.

Наиболее часто в прошлом году через Владивосток импортировались автомобилей из Японии и Южной Кореи, сообщают таможенники. Большинство были оснащены двигателями объемом до 1,8 литра.

По данным таможенной службы, количество машин, прибывающих в Россию через порт Владивостока, слегка замедлилось с августа 2023 года. 9 августа Япония ввела запрет на экспорт в РФ автомобилей с бензиновыми дизельными моторами объемом 1.9 или более литра, а также всех гибридов и электромобилей.

Импорт вернулся к росту в октябре, когда таможня зарегистрировала примерно 10 500 машин.