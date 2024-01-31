BMW M2 получила новый выхлоп из линейки M Performance

На автогонках "24 часах Дайтоны 2024" BMW продемонстрировала несколько автомобилей, включая X2 M35i. Новый M2, но это не просто G87. Окрашенное в эксклюзивный синий цвет Zandvoort Blue, спортивное купе оснащено множеством деталей M Performance Parts и отличается особенностью - механической коробкой передач.

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Автомобиль украшают эмблемы в стиле ретро, появившиеся в 2022 году, когда подразделение M отмечало свое 50-летие. Представленный M2 оснащен опциональным выхлопом M Performance. Выхлопная система представлена вертикально расположеными выхлопными патрубками и титановым задним глушителем, что позволяет сбросить около 8 кг по сравнению со стандартной установкой. Помимо яркого дизайна, выхлопная система также оснащена электроуправляемыми заслонками, позволяющими настраивать звучание автомобиля – от громкого до приглушенного.

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Помимо привлекающего внимание выхлопа, BMW М2 демонстрирует целый ряд кузовных элементов из углеродного волокна: боковые накладки, спойлер на крыше и комплект с центральным замком. Несмотря на то, что второе поколение M2 появилось на мировом рынке менее года назад (в марте 2023 года), BMW M уже объявила о грядущем обновлении, которое ожидается в конце 2024 года. Босс M Франк ван Мил назвал его "пересмотром модели", и энтузиастам остается только гадать о возможных улучшениях.

Одним из вероятных изменений является усиление двигателя S58, который, как ожидается, получит дополнительные 20 лошадиных сил. По слухам, мощность 3,0-литровой рядной "шестерки" с двойным турбонаддувом может вырасти до 473 л.с. Чтобы расширить привлекательность автомобиля, BMW решит проблему ограниченной цветовой палитры, представив ряд новых оттенков. В настоящее время на выбор предлагается всего пять стандартных цветов, а также два матовых цвета Individual: Frozen Pure Grey и Frozen Portimao Blue.