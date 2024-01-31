Определены машины, которые предпочитают женщины

В рамках 14-го ежегодного конкурса «World Women’s Car of the Year» (WWCOTY) были определены лучшие автомобили в таких категориях как семейные, большие, внедорожники, эксклюзивные и 4x4/пикапы. Оценка автомобилей проводилась по критериям, включающим безопасность, управляемость, инновационность, комфорт, топливную экономичность, экологическую чистоту и соотношение цены к качеству. Жюри, состоящее из 75 женщин-автожурналистов из 52 стран мира, оценивало 62 автомобиля, доступные хотя бы на двух континентах на протяжении 2023 года.

В категории «Семейный автомобиль» победу одержал Volvo EX30, новейший электромобиль марки, отличающийся высоким качеством, безопасностью и простором, благодаря уникальной платформе. BMW 5-Series последнего поколения, включая инновационный BMW i5, был признан «Лучшим большим автомобилем» за передовые технологии, комфорт и просторный салон с экологически чистым интерьером.

В сегменте «Внедорожники» победителем стал Kia EV9 благодаря его инновационному дизайну, передовым технологиям и привлекательной цене. Эта модель также была признана внедорожником года в Северной Америке (NACTOY). Volkswagen Amarok заслужил победу в категории «4x4 и пикапы», благодаря значительным улучшениям в новом поколении, включая премиальный интерьер и современное оборудование, пишет SPEEDME.RU.