Рассказываем, как самостоятельно покрасить диски автомобиля

Безусловно, покраска колес на специализированных станциях и оборудование позволит добиться лучших результатов. Но не у каждого есть такая возможность, а покрасить диск хочется.

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В первую очередь, необходимо запастись необходимыми расходниками. Для окраски потребуется грунтовка, акриловая краска и лак в спрее. Лучше подобрать все три компонента одного производителя. Так же не обойтись без наждачной бумаги, причем разнокалиберной. Не помешают различные тряпки и чуточку стирального порошка. Ну и, разумеется, растворитель.

Перед покраской предстоит снять старую краску. Для этого стоит тщательно помыть диск, в этом поможет тряпка и стиральный порошок. Оптимальным вариантом для снятия старой краски с поверхности будет использование специальной насадки для дрели, но если таковой нет, то в ход можно пустить простую щетку или даже жесткую губку для посуды. Правда продолжительность работы при таком инструменте значительно возрастет. В щелях и изгибах, где недостанет насадка дрели, в любом случае придется работать руками.

Далее в ход пойдет наждачная бумага, при работе с ней диск необходимо промывать водой. Последовательность шлифовки диска должна быть такой: №200, №400, №600. Если Вы планируете красить диск не снимая резины, не забудьте прикрыть резину, чтобы не повредить ее и не покрасить. Для устранения мелких дефектов на поверхности диска, после его шлифовки можно применить финишную шпатлевку.

После снятия старой краски и зашкуривания поверхности ее необходимо обезжирить с помощью растворителя. Только после этого приступаем к грунтовочным работам. Грунтовку нужно наносить в три тонких слоя, давая каждому из них полностью просохнуть. После нанесения третьего слоя рекомендуется провести принудительную сушку. Разумеется, не у каждого в гараже стоит спец оборудование для сушки, потому альтернативой может послужить строительный фен. Если нет и такового, можно попытаться воспользоваться обычным феном. Температуры там не высокие, но все же они немного ускорят процесс.

Процедура покраски особо не отличается от грунтования, так же нанесите три тонких слоя и не забывайте о технике безопасности при работе с акриловой краской. Рекомендуем использовать закрытую одежду, перчатки и очки, чтобы защитить кожу и глаза.