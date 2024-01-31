Изучаем поверия и суеверия водителей

В век цифровых технологий вроде бы не место суевериям, но они есть. Приметы некоторых водителей могут просто рассмешить, однако нарушить свои поверья решается далеко не каждый.

Разумеется, самым популярной традицией является «обмыть» свежеприобретённый автомобиль. В противном случае, по суеверию, машина не полюбит нового владельца, будет часто ломаться, а документы на нее будут постоянно теряться. Кроме того, если не выпить за новый автомобиль при покупке, по суеверию он будет более предрасположен к угону. Отметить покупку автомобиля, конечно, можно, но стоит помнить, что чрезмерное употребление алкоголя опасно для здоровья.

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Многие водители называют свою машину не «Мой Accent» или «Моя Семерка», а как-нибудь безобидно по кличке. По приметам, автомобилю при покупке нельзя давать плохие имена, например «Трактор» или «Корыто», ведь как корабль назовешь, так он и поплывет. Чаще дают имена людей, клички животных или что-то простое, безобидное, вроде «Малыш» или «Ласточка».

Самое распространённое суеверие относится к чистоте автомобиля. Если тщательно помыть свою машину, то на следующий день, (а то и раньше, «обязательно пойдут проливные дожди, дороги станут грязными и автомобиль снова вымажется. По словам психологов – это банальный поиск причины избегания работы.

Наличие птичьего помета на автомобиле – к прибыли. Однако, согласно примете, его нужно в срочном порядке смыть. Иначе, наоборот, вместо прибыли появятся непредвиденные расходы.

Не мало суеверий автомобилистов связаны с их главным страхом – инспектором ГИБДД. Так в автомобиле ни в коем случае нельзя свистеть, чтобы не вызвать инспекторов к себе. То же касается и шелеста купюр. По суевериям, если пересчитывать деньги в салоне – это услышит коррумпированный инспектор, остановит машину и выманит все средства.

Так же внутри автомобиля нельзя разговаривать о его предстоящей продаже. По приметам автомобилистов, машина разозлится на владельца за предательство и начнет мстить, всячески ломаясь и теряя товарный вид.

Суеверия есть не только в России, заглянем в Европу. В Англии особое внимание уделяется цвету автомобиля. Иметь зеленую машину это просто клеймо. По приметам, автомобили с таким цветом чаще всего попадают в ДТП, более того, суеверные автолюбители подкрепляют эту информацию статистикой. Однако источник этой псевдостатистики неизвестен.