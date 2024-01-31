$89.29-0.3296.79-0.19
Войти в почту

Поверия и суеверия водителей

В век цифровых технологий вроде бы не место суевериям, но они есть. Приметы некоторых водителей могут просто рассмешить, однако нарушить свои поверья решается далеко не каждый.

Изучаем поверия и суеверия водителей
© Car.ru

Разумеется, самым популярной традицией является «обмыть» свежеприобретённый автомобиль. В противном случае, по суеверию, машина не полюбит нового владельца, будет часто ломаться, а документы на нее будут постоянно теряться. Кроме того, если не выпить за новый автомобиль при покупке, по суеверию он будет более предрасположен к угону. Отметить покупку автомобиля, конечно, можно, но стоит помнить, что чрезмерное употребление алкоголя опасно для здоровья.

Видео дня

Многие водители называют свою машину не «Мой Accent» или «Моя Семерка», а как-нибудь безобидно по кличке. По приметам, автомобилю при покупке нельзя давать плохие имена, например «Трактор» или «Корыто», ведь как корабль назовешь, так он и поплывет. Чаще дают имена людей, клички животных или что-то простое, безобидное, вроде «Малыш» или «Ласточка».

Самое распространённое суеверие относится к чистоте автомобиля. Если тщательно помыть свою машину, то на следующий день, (а то и раньше, «обязательно пойдут проливные дожди, дороги станут грязными и автомобиль снова вымажется. По словам психологов – это банальный поиск причины избегания работы.

Наличие птичьего помета на автомобиле – к прибыли. Однако, согласно примете, его нужно в срочном порядке смыть. Иначе, наоборот, вместо прибыли появятся непредвиденные расходы.

Не мало суеверий автомобилистов связаны с их главным страхом – инспектором ГИБДД. Так в автомобиле ни в коем случае нельзя свистеть, чтобы не вызвать инспекторов к себе. То же касается и шелеста купюр. По суевериям, если пересчитывать деньги в салоне – это услышит коррумпированный инспектор, остановит машину и выманит все средства.

Так же внутри автомобиля нельзя разговаривать о его предстоящей продаже. По приметам автомобилистов, машина разозлится на владельца за предательство и начнет мстить, всячески ломаясь и теряя товарный вид.

Суеверия есть не только в России, заглянем в Европу. В Англии особое внимание уделяется цвету автомобиля. Иметь зеленую машину это просто клеймо. По приметам, автомобили с таким цветом чаще всего попадают в ДТП, более того, суеверные автолюбители подкрепляют эту информацию статистикой. Однако источник этой псевдостатистики неизвестен.

Это далеко не весь список водительских суеверий. Верить в них или нет личное дело каждого. А какие суеверия известны Вам? Поделитесь в комментариях.

Автоновости
ГИБДД