Toyota запретила садиться за руль 20-летних Corolla и RAV4 под страхом смерти

Компания Toyota опубликовала предписание, согласно которому запрещается садиться за руль некоторых моделей 20-летней давности, так как они могут быть смертельно опасными как для водителя, так и для пассажиров. Эпопея с подушками-убийцами фирмы Takata всё ещё не закончилась…

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Призывается не эксплуатировать модели Corolla 2003-2004 годов, Corolla Matrix 2003-2004 годов и RAV4 2004-2005 годов производства, а также как можно скорее посетить сервисный центр для переоборудования автомобиля. У RAV4 замене подлежит боковая подушка безопасности, у "Королл" - фронтальный эйрбег со стороны пассажира.

В подушках безопасности Takata содержится нитрат аммония, который с течением времени дестабилизируется и ведёт себя непредсказуемо. В результате реакции, которая из-за нестабильности вещества происходит с неконтролируемой силой, происходит разрыв инфлятора (пиропатрона), а его корпус разлетается на мелкие кусочки, буквально становясь шрапнелью.

К настоящему времени в мире насчитывается более 30 жертв бракованных автоподушек безопасности. К сожалению, это цифра - количество летальных случаев исхода. Больше всего погибло в США - 26 смертельных случаев.