BMW iX3 2025 может получить мощность свыше 550 лошадиных сил

Всего через несколько месяцев BMW представит свой первый автомобиль на платформе Neue Klasse. BMW iX3 (кодовое название NA5) появится в 2025 году, когда начнется его производство в Дебрецене, Венгрия. В настоящее время прототипы проходят испытания по всему миру, на которых дорабатываются трансмиссия и батареи BMW Gen6.

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Пока что компания умалчивает об уровне производительности новой архитектуры, но инсайдеры указывают на интересную стратегию развития продукта. По предварительным данным, BMW примет стратегию для модельного ряда Neue Klasse, которая очень напоминает подход Tesla, предусматривающий дифференциацию на основе дальности хода и приводных двигателей.

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NA5 iX3 может включать в себя варианты с одним задним мотором, двумя моторами, с короткой и длинной базой, и, конечно же, полный привод M Performance. Каждый из перечисленных вариантов будет отличаться мощностью и крутящим моментом. По слухам, мощность BMW iX3 начального уровня составит около 340 лошадиных сил, а топовая версия iX3 M Performance сможет развивать более 550 лошадиных сил.

Похоже, что BMW отдает предпочтение более консервативной мощности, хотя некоторые могут утверждать, что 550+ лошадиных сил более чем достаточно для автомобиля размером с X3. Такой выбор говорит о намерении BMW найти баланс между дальностью хода, весом и мощностью. Хотя электромобили способны развивать потрясающую мощность, превосходящую многие автомобили с двигателями внутреннего сгорания, это дает очевидный компромисс: повышенное потребление энергии, особенно при быстрых ускорениях.

Этот компромисс становится особенно очевидным на автобане. Благодаря технологии Gen6, BMW iX3 2025 года может комплектоваться батареями разного объема, следовательно, с разной дальностью хода. Ожидается, что топовая версия BMW iX3 будет предлагать запас хода на электротяге в пределах 700-800 км по циклу WLTP. Оснащение BMW iX3 будет отличаться комбинацией цифровых и физических элементов дизайна. Недавно представленный BMW Vision Neue Klasse продемонстрировал некоторые из этих вариантов комплектации.