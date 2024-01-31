Депутат Леонов рассказал о нюансах эксплуатации Lada Vesta

У седанов Lada Vesta, которые поступили в гараж Госдумы, есть несколько недостатков. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил депутат Госдумы Олег Леонов из фракции «Новые люди».

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«Из минусов Vesta по сравнению с иномарками — более низкий потолок. Для меня не проблема, я человек среднего роста. Но если пассажир будет повыше, он будет в потолок упираться. И нет центрального подлокотника, руку положить некуда», — поделился парламентарий.

При этом, по словам депутата, в автомобиле есть и преимущества. Например, разъем USB, к которому можно подключить смартфон и заряжать его, продолжая работать.

О том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus, Володин заявил в июле 2023 года. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.