BMW обновила семейство 4 Series. M4 Competition стала ещё мощнее

Компания BMW наконец-то предложила своим поклонникам топовый родстер «на ручке», причём он стоит заметно дороже, чем аналогичная версия с «автоматом».

Родстер BMW Z4 актуального поколения G29 выпускается с 2018 года на заводе Magna Steyr в австрийском Граце, здесь же собирают технически родственное купе Toyota GR Supra, 6-цилиндровая топ-версия которого обзавелась «механикой» ещё в 2022 году. В свою очередь BMW Z4 доступен с МКП с момента дебюта, но только в сочетании с базовым 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 197 л.с. В 2022 году BMW Z4 пережил плановый рестайлинг и только теперь у него появилась топ-версия на «ручке», она получила имя Pure Impulse, что переводится на русский как «чистый импульс».

BMW Z4 M40i Pure Impulse оснащается стандартной 3,0-литровой рядной бензиновой «турбошестёркой» В58 (340 л.с., 500 Нм), к ней пристыкована 6-ступенчатая МКП с механизмом переключения передач, сконфигурированным специально для этой модели. Установка «механики» позволила уменьшить снаряженную массу родстера на 15 кг до 1550 кг, разгон до 100 км/ч с ручной коробкой занимает 4,6 с, с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» — 4,5 с, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 250 км/ч.

Другие технические особенности версии Pure Impulse — это особым образом настроенное шасси: в подвеске «по кругу» установлены вспомогательные пружины, усилены зажимы переднего стабилизатора поперечной устойчивости, изменены настройки задних адаптивных амортизаторов и рулевого механизма, изменены настройки антипробуксовочной системы и самоблокирующегося дифференциала M Sport. Вдобавок изменена размерность колёс: задние шины у BMW Z4 M40i с «механикой» на 10 мм шире, чем у аналогичного родстера с «автоматом». Размерность передних шин на версии Pure Impulse — 255/35 ZR 19, задних — 285/30 ZR 20. На BMW Z4 M40i с АКП спереди стоят покрышки 255/40 ZR 18, сзади — 275/40 ZR 18.

К визуальным отличиям версии Pure Impulse от прочих относятся особый дизайн колёсных дисков, тормозные суппорты красного цвета, расширенная наружная отделка чёрным глянцем, затемнённые шильдики, эксклюзивная кожаная отделка Vernasca для салона с несколькими цветами на выбор.