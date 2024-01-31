Начались продажи новой версии Tank 700, которая дешевле сразу на 2,9 млн рублей

Tank 700 вышел на рынок сразу в топовой ограниченной версии с гибридной силовой установкой и имел прайс в 700 тысяч юаней. Это очень дорого даже с поправкой на премиальное позиционирование "Тэнка", когда в среднем за большой и богато оснащённый кроссовер в КНР просят многим меньше 300 тысяч. Теперь Tank выводит на рынок лайт-версии по более демократичной цене.

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Как бы то ни было, а гибрид в эксклюзивной "приветственной" версии, тираж которой всего 70 единиц, раскупили за 55 секунд после старта приёма предзаказов. Её отличает более богатый декор, включая карбоновые элементы и колёса под бронзу, и расширенный внедорожный пакет.

Версии попроще - Ultimate и Extreme Edition - оценили в 468 и 508 тысяч юаней (5 806 000 - 6 302 000 рублей). Они также оснащаются гибридной силовой установкой на базе турбо V6, агрегатированный 9-ступенчатым автоматом, с дополнительным электромотором. Суммарная отдача агрегатов составляет 523 л.с. и 850 Нм.

Tank 700 оснащается пневмоподвеской с ходом до 120 мм, системой полного привода с 12 режимами работы, с блокировками переднего и заднего дифференциалов.

Габариты Tank 700: 5090 х 2061 х 1952 мм, размер колёсной базы - 3000 мм. Углы въезда и съезда составляют 37,8 градусов и 37,6 градусов соответственно, а максимальная глубина преодолеваемого брода равна 970 мм.

Внедорожник получил богатое оснащение: салон отделан кожей и замшей, приборная панель полностью цифровая, кресла с массажем, задние кресла с подставкой для ног и регулируемым наклоном спинки в пределах 141 градуса, проекционный дисплей и большой список электронных помощников.