С начала текущего года наблюдается рост оптовых цен на топливо, поставляемое в северо-западную Европу, который достиг 12%, превысив отметку в $116 за баррель, как указывают данные General Index. Одной из причин этого является нарушение торговли в Красном море, где атаки хуситов привели к увеличению стоимости фрахта.

© РИА Новости

По словам Евгения Линделла, руководителя отдела переработанных продуктов в FGE, компании вынуждены изменять маршруты судов, что влечет за собой удлинение времени доставки и увеличение импортных расходов.

Хотя часть судов продолжает использовать маршрут через Красное море, они сталкиваются с необходимостью уплаты повышенных страховых взносов. Особую актуальность это приобретает на фоне того, что европейские нефтеперерабатывающие заводы не обеспечивают регион достаточным количеством дизельного топлива, усиливая зависимость от импорта, основная часть которого поступает из Ближнего Востока и Индии. Этот маршрут доставки стал еще более важен после введения санкций, запрещающих импорт дизеля из России.

Как сообщает издание Центральная Служба Новостей, традиционно предпочтительный путь доставки через Красное море и Суэцкий канал теперь избегается многими компаниями из-за угрозы атак хуситов, в том числе после ракетного удара по нефтяному танкеру на прошлой неделе. В результате, большинство судов теперь выбирают путь вокруг мыса Доброй Надежды.

Стоимость дизеля также зависит от цен на нефть, которые также растут из-за опасений по поводу возрастающего напряжения на Ближнем Востоке и перенаправления маршрутов танкеров. При этом рост цен на дизельное топливо опережает рост цен на нефть. Кроме того, как плановые, так и непредвиденные отключения на европейских нефтеперерабатывающих заводах могут ограничивать поставку дизеля, дополнительно поддерживая высокие цены.