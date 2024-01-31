АвтоВАЗ первым в РФ восстановил в автомобилях кнопку SOS

Несмотря на то, что из первых 10 млн машин, подключенных к системе ЭРА-ГЛОНАСС, лидируют марки корейских, японских и европейских брендов, к следующему рубежу итоги рейтинга скорректируются за счет увеличения доли российских и китайских производителей. Об этом заявил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

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На сегодняшний день к государственной информационной системе ЭРА-ГЛОНАСС подключено свыше 1,8 млн автомобилей отечественного производителя Lada. Другими словами, практически каждый пятый из 10 млн автомобилей в этой системе выпущен российским автоконцерном. Благодаря кнопке SOS в автомобилях обеспечивается автоматическое аварийное оповещение в случае ДТП.

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В топ-5 марок автомобилей, подключенных к системе ЭРА-ГЛОНАСС, вошли Lada – 18,7%, Kia – 12%, Hyundai – 10,5%, Toyota – 6,3% и Volkswagen – 5,7%.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, ЭРА-ГЛОНАСС сегодня представляет собой современный стандарт безопасности транспортных средств, и за годы существования высокая эффективность системы не подвергается сомнению.

«АВТОВАЗ первым среди российских концернов восстановил оснащение автомобилей устройствами вызова экстренных оперативных служб, или кнопками SOS, после глобального дефицита микроэлектроники. Это подтверждает приверженность производителя к обеспечению безопасности, заботе о миллионах автомобилистов», — подчеркнул глава компании.

Стоит отметить, что за время работы ЭРА-ГЛОНАСС экстренные службы получили от автомобилистов более 350 тысяч аварийных вызовов, причем 280 тысяч из них сработали автоматически во время серьезных ДТП, потому что пострадавшим не удалось сделать это самостоятельно.