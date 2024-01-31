В России появился Polestone 1 с дизайном от Pininfarina: сколько он стоит

О начале продаж новой модели китайского стартапа Rox Motor рассказал телеграм-канал «Автопоток». Первую партию пяти- и семиместных внедорожников привезли в Россию через Киргизию: у них пока нет русской прошивки, но ее обещают сделать летом. В случае, если в течение полугода россияне купят две тысячи таких машин, то у Rox Motor может появиться в стране официальный дистрибьютор в лице фирмы Kaihe.

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В Китае модель дебютировала осенью прошлого года: тогда сообщалось, что разработку дизайна Polestone 1 поручили шанхайскому отделению итальянского ателье Pininfarina. В результате автомобиль получился похожим на Land Rover Defender, особенно силуэтом и линией остекления. У внедорожника подвеска на двойных поперечных рычагах спереди и многорычажная сзади, адаптивные амортизаторы, 205-миллиметровый дорожный просвет, а углы въезда и съезда равны 22,2 и 25,1 градуса соответственно.

Polestones

Polestones

Polestones

Polestones

Polestones

Polestones

Polestones

Polestones

Polestones

Polestones

Polestones

Polestones

Polestones

Polestones

Polestone 1 — это гибрид, который оснащается 1,5-литровым ДВС, подряжающим батарею, и парой электромоторов, установленных на передней и задней осях. Первый развивает 204 лошадиные силы, второй — 272. Комбинированная отдача — 476 сил и 740 Нм крутящего момента. На одном заряде батареи емкостью 56,01 киловатт-часа внедорожник проезжает 235 километров по циклу WLTP на чистом электричестве либо 1115 километров в режиме гибрида. С места до «сотни» Polestones 01 разгоняется за 5,5 секунды, а максимальная скорость ограничена 190 километрами в час.

В России к покупке доступны два исполнения, на пять и семь мест, причем трехрядный вариант стоит дешевле двухрядного — 6,35 миллиона рублей против 6,5 миллиона. Версии отличаются и размером колесных дисков — 20 либо 21 дюйм. Автор канала пишет, что первые машины привезли в Москву в минувшие выходные, а еще десять штук пока в пути — они прибудут до конца текущей недели. Как минимум один автомобиль в России уже продали, его купил житель Алтая.