АвтоВАЗ расширил палитру Lada Granta новыми цветами
Компания АвтоВАЗ объявила о том, что расширяет цветовую гамму семейства Granta. Официальные дилеры марки начали прием заказов на автомобили в серебристо-темно-серым "борнео" и золотисто-коричневом "кориандре". За эти цвета надо будет доплатить 15 тысяч рублей.
Перед освоением новых оттенков была проведена переналадка всей технологии окраски кузовов, что было связано с применением материалов от новых поставщиков.
Теперь в цветовой гамме Lada Granta пять эмалей:помимо "борнео" и "кориандра", это серебристая "платина", черная "пантера" и белый "ледниковый".
АвтоВАЗ также заявил о планах добавить "борнео" и "кориандр" другим моделям бренда (Vesta и семействе Niva).
Накануне компания объяснил, почему исчезли Lada Granta хэтчбек и универсал. Как рассказали "РГ" в пресс-службе бренда, эти версии не производятся с 2022 года. Дилеры фактически распродавали остатки. Сейчас остатки закончились, поэтому хэтчбек и универсал исчезли с сайта.
Также стало известно, что жители России чаще всего оставляли в 2023 году в залог автомобили Lada, а также корейские Hyundai и Kia. При этом машины АвтоВАЗа в рейтинге залоговых моделей поднялись с седьмого места в 2022 году на третью позицию.