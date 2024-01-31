Компания АвтоВАЗ объявила о том, что расширяет цветовую гамму семейства Granta. Официальные дилеры марки начали прием заказов на автомобили в серебристо-темно-серым "борнео" и золотисто-коричневом "кориандре". За эти цвета надо будет доплатить 15 тысяч рублей.

Перед освоением новых оттенков была проведена переналадка всей технологии окраски кузовов, что было связано с применением материалов от новых поставщиков.

Теперь в цветовой гамме Lada Granta пять эмалей:помимо "борнео" и "кориандра", это серебристая "платина", черная "пантера" и белый "ледниковый".

АвтоВАЗ также заявил о планах добавить "борнео" и "кориандр" другим моделям бренда (Vesta и семействе Niva).

Накануне компания объяснил, почему исчезли Lada Granta хэтчбек и универсал. Как рассказали "РГ" в пресс-службе бренда, эти версии не производятся с 2022 года. Дилеры фактически распродавали остатки. Сейчас остатки закончились, поэтому хэтчбек и универсал исчезли с сайта.