В Ульяновске готовятся разместить новое производство двигателей

На Ульяновском моторном заводе «Группы ГАЗ» готовятся к размещению производства нового российско-китайского автомобильного двигателя. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на правительство Ульяновской области.

Уточняется, что в феврале губернатор региона Алексей Русских встретится с президентом «Группы ГАЗ» Вадимом Сорокиным для обсуждения перспектив развития предприятия и реализации нового проекта по выпуску двигателей.

По словам заместителя председателя правительства Ульяновской области Сергея Васина, на площадке УМЗ есть цеха, которые требуют реновации. Он также заявил о наличии свободного участка, на котором предполагается построить новые производственные корпуса.

Он не раскрыл подробности совместного проекта «Группы ГАЗ» и китайской компании. Васин отметил, что делать это до подписания соглашения не следует.

Издание со ссылкой на губернатора сообщает, что одна из компаний «Группы ГАЗ» сейчас покупает завод Schaeffler в индустриальном парке «Заволжье».