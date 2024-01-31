Власти придумывают задачу для простаивающих автозаводов

На базе простаивающих мощностей автомобильной отрасли в Ленинградской и Калужской областях могут создать Межрегиональный кластер автомобильной промышленности (МКАП). Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в аппарате правительства России, проработкой идеи занимаются в Минэкономразвития.

Идею создания кластера на совещании по развитию Санкт-Петербургской агломерации высказывал глава министерства Максим Решетников. Сейчас вопрос прорабатывается вместе с региональными властями и Минпромторгом, заявлял министр ранее.

Как считает исполнительный директор Объединения автопроизводителей России Игорь Коровкин, целью кластера будет создание условий для возобновления производства и поддержания рабочих мест. Для этого потребуется решить ряд задач, в том числе определиться с модельным рядом и объемом выпуска авто, а также создать дополнительные производства комплектующих и материалов.

«Это требуется, чтобы обеспечить локализацию производства в соответствии со Стратегией развития автопрома — легковых и грузовых автомобилей к 2025 году — 55%, к 2035 году — 80%», — сказал он.

По словам Коровкина, для запуска работы в кластере потребуются капитальные вложения и кредиты, взятие которых остается проблематичным при нынешней ключевой ставке. Кроме того, неизвестно, войдет ли в состав кластера АвтоВАЗ — он занимает площадку Nissan в Санкт-Петербурге, а также владеет заводом «ПСМА Рус» под Калугой.

Член правления Союза автосервисов России, вице-президент международной ассоциации ребилдеров WERC Дмитрий Даньшов считает, что кластер необходим, но «в особых обстоятельствах». Под ними понимаются программы господдержки, а также финансирование из Фонда развития промышленности.