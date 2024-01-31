Гибридный кроссовер Wey 05 появится в России в феврале

Great Wall Motor объявил, что выводит на российский рынок премиальный бренд кроссоверов - Wey. Первой моделью марки станет Wey 05. Продажи начнутся уже в феврале этого года.

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Как говорится в пресс-релизе, ключевыми особенностями WEY 05 являются гибридная силовая установка, выполненная по схеме подключаемого гибрида (PHEV) с возможностью подзарядки от сети, синхронные электродвигатели на постоянных магнитах, компактная структура и малая для гибридного автомобиля масса. Никаких подробностей объявлено не было.

Ранее сообщалось, что первенец премиального бренда китайского концерна получит на нашем рынке бензо-электрическую установку, в состав которой входят 150-сильный бензиновый двигатель и два электромотора, разнесенные по осям. Суммарная отдача агрегатов составляет 295 л.с., что позволяет обеспечить разгон до 100 км/ч за 5 с., средний расход топлива составляет 7,7 л/100 км. Запас хода при полностью заправленном баке и заряженных аккумуляторах достигает 864 км.

В салоне водителю доступны три монитора: цифровая приборная панель, экран мультимедийной системы и панель управления функциями комфорта: климат-контролем, подогревом передних и задних сидений и руля, массажем. Будет также акустическая система с 12-ю динамиками обеспечивает безупречный звук и активная система шумоподавления.