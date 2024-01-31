Volkswagen учредил компанию для разработки решений в сфере ИИ

Немецким автопроизводителем Volkswagen была учреждена новая фирма, которая займется решениями в сфере искусственного интеллекта. Ей дали название AI Lab, передает «Интерфакс».

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Отмечается, что компания уже приступила к предварительным переговорам по данному вопросу. Как уточняется, она взаимодействует с международными IT-игроками о совместной работе над ИИ-продуктами.

В сообщении Volkswagen говорится, что благодаря созданию новой фирмы сотрудничество с IT-сектором упростится. Кроме того, это позволит использовать преимущества технологий, подчеркнула компания.

По словам главного исполнительного директора VW Оливера Блюма, клиентам будет предложена реальная добавленная стоимость с помощью искусственного интеллекта.

«Взаимодействие с IT-компаниями очень важно для нас. В будущем мы намерены упрощать сотрудничество в организационном и культурном аспектах», - подчеркнул он.

Кроме того, Блюм заявил о наличии огромного потенциала в технологиях распознавания речи и других услугах, таких как оптимизация с помощью искусственного интеллекта цикла зарядки электромобилей или прогнозирование технического обслуживания.