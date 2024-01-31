Электрический MINI Aceman готов к дебюту: новые фотографии

Электромобиль на официальных фотографиях носит камуфляж, но уже совсем скоро он его скинет: модель дебютирует на автомобильной выставке в Китае 24 февраля. По габаритам Aceman превосходит хэтчбек Сooper, у него просторный салон и вместительный багажник, при этом он более динамичный, чем семейный Countryman. В самой компании новинку относят к сегменту SUV, то есть считают кроссовером.

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Судя по свежим снимкам, дизайн серийного Aceman слегка упростили по сравнению с одноименным концептом 2022 года. Пиксельные фары уступили место обычным, сохранив при этом форму, наружные зеркала сделали крупнее и заключили в классический корпус, а со спойлера пропали разделяющие потоки воздуха «акульи плавники», которые были у шоу-кара. Нет у «товарного» кроссовера и багажника на крыше. Зато остались выдвижные дверные ручки и главная фишка всех MINI — фонари в виде флага Union Jack.

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

В целом дизайн электромобиля выполнен в соответствии с новой дизайнерской философией MINI, которая получила название Charismatic Simplicity («харизматичная простота»). Вней технологичный минимализм сочетается с традиционными элементами, вроде упомянутого «Юнион Джека».