$89.67+0.3897.11+0.33
Войти в почту

Джессика Бил публично обратилась к мужу Джастину Тимберлейку

<p>Через социальные сети <strong>Джессика Бил</strong> тепло отметила 43-й день рождения <strong>Джастина Тимберлейка</strong>, опубликовав коллекцию совместных снимков и&nbsp;теплые слова в&nbsp;его адрес, как сообщает портал <a href="https://boda.su/posts/id23142-dzhessika-bil-publichno-obratilas-k-dzhastinu-timberlejku-na-fone-sluhov-o-rasstavanii" target="_blank" rel="noopener">boda</a>.</p> <p>Серия фотографий Бил показывает радостные моменты их&nbsp;совместной жизни, дополненные видео их&nbsp;выступлений на&nbsp;крупных мероприятиях и&nbsp;кадры из&nbsp;путешествий. С&nbsp;тех пор как они поженились в&nbsp;<strong>2012 году</strong>, пара растит двух детей: <strong>Сайласа</strong>, которому уже восемь лет, и <strong>Финеса</strong>, которому три года.</p> <p>В&nbsp;последнее время появились слухи о&nbsp;том, что в&nbsp;их&nbsp;отношениях <strong>возникли трудности</strong> после того, как <strong>Бритни Спирс</strong> в&nbsp;своих мемуарах затронула тему потерянного ребенка от&nbsp;Джастина, что стало неожиданностью как для общественности, так и&nbsp;для Джессики. Выяснилось, что Тимберлейк умолчал о&nbsp;некоторых эпизодах своего прошлого перед женой.</p> <p>Ни&nbsp;Джастин, ни&nbsp;Джессика публично <strong>не&nbsp;комментировали </strong>эти слухи, однако из&nbsp;сообщений близких к&nbsp;семье стало известно, что Джессика ощутила разочарование, узнав о&nbsp;скрытых аспектах прошлого своего супруга. Сообщается, что Тимберлейк предпочитает не&nbsp;обсуждать с&nbsp;друзьями личные вопросы, связанные с&nbsp;его отношениями с&nbsp;женой.</p> <p>Информация из&nbsp;окружения Тимберлейка также указывает на&nbsp;то, что певец переживает <strong>сложный период </strong>из-за воспоминаний Спирс, оказавших существенное влияние на&nbsp;его отношения с&nbsp;Джессикой. Особенно его беспокоит прошлое решение о&nbsp;прерывании беременности, предложенное Бритни. Источники утверждают, что за&nbsp;прошедшие годы взгляды Тимберлейка претерпели значительные изменения, и&nbsp;он&nbsp;бы не&nbsp;повторил свои прошлые поступки.</p>

Автоновости
Джессика Бил
Джастин Тимберлейк
Бритни Спирс