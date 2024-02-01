<p>Через социальные сети <strong>Джессика Бил</strong> тепло отметила 43-й день рождения <strong>Джастина Тимберлейка</strong>, опубликовав коллекцию совместных снимков и теплые слова в его адрес, как сообщает портал <a href="https://boda.su/posts/id23142-dzhessika-bil-publichno-obratilas-k-dzhastinu-timberlejku-na-fone-sluhov-o-rasstavanii" target="_blank" rel="noopener">boda</a>.</p> <p>Серия фотографий Бил показывает радостные моменты их совместной жизни, дополненные видео их выступлений на крупных мероприятиях и кадры из путешествий. С тех пор как они поженились в <strong>2012 году</strong>, пара растит двух детей: <strong>Сайласа</strong>, которому уже восемь лет, и <strong>Финеса</strong>, которому три года.</p> <p>В последнее время появились слухи о том, что в их отношениях <strong>возникли трудности</strong> после того, как <strong>Бритни Спирс</strong> в своих мемуарах затронула тему потерянного ребенка от Джастина, что стало неожиданностью как для общественности, так и для Джессики. Выяснилось, что Тимберлейк умолчал о некоторых эпизодах своего прошлого перед женой.</p> <p>Ни Джастин, ни Джессика публично <strong>не комментировали </strong>эти слухи, однако из сообщений близких к семье стало известно, что Джессика ощутила разочарование, узнав о скрытых аспектах прошлого своего супруга. Сообщается, что Тимберлейк предпочитает не обсуждать с друзьями личные вопросы, связанные с его отношениями с женой.</p> <p>Информация из окружения Тимберлейка также указывает на то, что певец переживает <strong>сложный период </strong>из-за воспоминаний Спирс, оказавших существенное влияние на его отношения с Джессикой. Особенно его беспокоит прошлое решение о прерывании беременности, предложенное Бритни. Источники утверждают, что за прошедшие годы взгляды Тимберлейка претерпели значительные изменения, и он бы не повторил свои прошлые поступки.</p>