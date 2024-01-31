Владельцы Mercedes и BMW чаще паркуются на местах для инвалидов в Москве

В Москве Mercedes и BMW чаще паркуются на местах для инвалидов
За год с парковок для инвалидов эвакуировали более 29 тысяч автомобилей.
В Москве на парковках не менее 10% мест предназначены для парковки автомобилей людей с инвалидностью или тех, кто их перевозит. Оставлять там автомобили могут только водители, у которых есть соответствующая отметка. В случае если такого знака нет, то автомобили по решению ГИБДД перемещают на спецстоянку.
«Эвакуаторы „Московского паркинга“ перемещают автомобили, которые лишают людей с инвалидностью возможности парковаться на специально выделенных для них стоянках. Совместно с сотрудниками ГИБДД и по поручению», — отметил Максим Ликсутов.
За 2023 год было эвакуировано более 29 тысяч автомобилей. Среди нарушителей были и люксовые марки. Чаще всего с парковочных мест для инвалидов перемещали автомобили Mercedes и BMW — 1150 и 1137 случаев соответственно. Также на спецстоянку были отправлены за год несколько Porsche, Jaguar, Cadillac, Tesla, Bentley, Maserati, Lamborghini и Maybach.