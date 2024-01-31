Белорусские тракторы начали красить в красный цвет, как Ferrari

Прощай, синий трактор! Белорусские тракторы начали красить как Ferrari
Широко известные на всем постсоветском пространстве тракторы Belarus производства Минского тракторного завода получили новый фирменный цвет. Причем это не дополнение цветовой гаммы, это именно переход – теперь все «Беларусы» будут иметь этот глубокий красный цвет. Источник сообщает, что работа по переходу на новую окраску стартовала еще в 2019 году.
«Прежде всего, перед нами стояла задача убрать многоцветие. Преобладанием красного цвета мы хотим показать, что наш трактор прост в эксплуатации. Кроме того, моноцвет экономически более оправдан. Ну и, конечно, чего скрывать: ранее черный остов камуфлировал не всегда высокое качество исполнения. Красный же цвет демонстрирует новый уровень организации производственных процессов и конечного продукта», — рассказал начальник отдела дизайна МТЗ Андрей Заболотный.
Раньше у линейки Belarus было два цветовых решения: красное верхнее строение, черный остов и серые диски колес, а также синее верхнее строение, черный остов и черные диски колес. Ныне преобладает красный, черными оставлены кабина, части облицовки, кронштейны и крепления.
Красные МТЗ Belarus уже довольно распространены (часть моделей начали красить по-новому несколько лет назад), но теперь на фирменный оттенок перевели самый массовый продукт завода – колесный трактор МТЗ-82. До сих пор он красился в синий, ставший для него традиционным.