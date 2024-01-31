В России появилась гарантия на Bentley
Напомним, что из-за западных антироссийских санкций автомобили марки Bentley перестали завозиться в РФ. До этого на них предоставлялась гарантия в 26 месяцев без ограничения по километражу.
Осенью 2023 года «Автодом» наладил поставки машин в РФ по схеме параллельного импорта через Армению, Белоруссию и Казахстан, но до сих пор приобрести их можно было только без гарантии. Теперь же дилер принял решение вернуть ее.
«Мы предлагаем своим клиентам гарантию на новые автомобили Bentley сроком на один год или 30 тысяч километров. Услуга доступна при покупке любой модели, представленной в дилерском центре "Автодом Кутузовский"», — говорится в тексте.
Отмечается, что гарантия предоставляется на все системы, агрегаты и узлы автомобиля.
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