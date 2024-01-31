В России появилась гарантия на Bentley

Напомним, что из-за западных антироссийских санкций автомобили марки Bentley перестали завозиться в РФ. До этого на них предоставлялась гарантия в 26 месяцев без ограничения по километражу.

Осенью 2023 года «Автодом» наладил поставки машин в РФ по схеме параллельного импорта через Армению, Белоруссию и Казахстан, но до сих пор приобрести их можно было только без гарантии. Теперь же дилер принял решение вернуть ее.