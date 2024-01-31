Житель Твери решил продать 20-летний тюнинговый ВАЗ-2108 за 115 млн рублей

Житель Тверской области решил выставить на продажу двадцатилетний ВАЗ-2108, с серьезным тюнингом, за 115 млн рублей. Высокую стоимость продавец объясняет проведенным тюнингом. Машину он продает уже почти год.

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Объявление о продаже автомобиля ВАЗ-2108, выпущенного в 2002 году, появилось на сайте Auto.ru. Машина находится в Конаково. В описании к объявлению продавец уточняет, что он не ошибся с ценником. При этом среднерыночная цена за подобный автомобиль составляет 100-120 тысяч рублей.

На машину был установлен двигатель ВАЗ-21124, который устанавливался на «Лады» десятого семейства. Также на двигатель установили турбину IHI VF29. Для выпускной системы использовались детали от шведского автомобиля SAAB 9000T, а задние барабанные тормоза заменили на дисковые.