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Кто-то купил старый Lamborghini Трампа за $1,1 млн

Родстер Lamborghini Diablo VT 1997 года выпуска, некогда принадлежавший бывшему президенту США Дональду Трампу, был продан за ошеломляющие 1,1 млн долларов на аукционе Barrett-Jackson в Скоттсдейле.

Кто-то купил старый Lamborghini Трампа Diablo VT 1997 года выпуска за $1,1 млн
© Wikimedia Commons

Это в два раза дороже (!), чем цена любого другого родстера Diablo VT тех же годов выпуска.

Lamborghini выпустила всего 132 экземпляра Diablo VT Roadster для рынка США в период с 1997 по 1999 годы. Автомобиль Трампа уникален – это единственная модель 1997 года, участвовавшая в Blu Le Mans (благодаря связям бизнесмена с Lamborghini). На двери же есть специальная табличка «Donald Trump 1997 Diablo». Кстати, владел Трамп этим родстером до 2002 года.

Представитель Барретт-Джексон рассказал, что люди «встали и зааплодировала, когда родстер Lamborghini Diablo VT 1997 года выпуска (лот №1407), ранее принадлежавший Дональду Дж. Трампу, установил новый аукционный мировой рекорд – 1,1 млн долларов».

При этом отметку в 1 млн долларов цена преодолела всего через 90 секунд, настолько бойкими были торги.

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