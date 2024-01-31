Bugatti в 2024 году выпустит новый гибридный гиперкар

За последние два десятилетия французский производитель выпустил всего две модели. В 2005-м бренд показал Veyron, а в 2016-м марка представила Chiron. При этом до сих пор неизвестно, какую силовую установку получит новый гиперкар. Известно лишь то, что автомобиль сохранит двигатель внутреннего сгорания, однако станет гибридом. Кроме того, в Сети предполагают, что тираж новой машины может быть меньше 450 экземпляров.

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Bugatti ранее сообщала, что на смену восьмилитровому W16 с четырьмя турбинами придет новый агрегат. Некоторые специалисты предполагают, что новинка получит 8,3-литровый V16. Другие же эксперты прогнозируют установку мотора меньшего размера, аналогичного V12 в Lamborghini Revuelto. При этом руководство французской компании подтверждает лишь то, что будущий гиперкар получит гибридную силовую установку.

Генеральный директор концерна Bugatti-Rimac Мате Римац сообщал, что новая модель получит невиданный ранее функционал, а также «максимально электрифицированную трансмиссию». Если Chiron представлял из себя сильно переработанную версию Veyron, то новый гиперкар построят на абсолютно новом шасси.

Известно, что специалисты работают над дизайном нового гиперкара с 2021 года. Ожидается, что тираж модели не превысит 450 экземпляров – именно в таком количество компания выпустила Veyron. При этом глава Bugatti рассказал, что прототип будущего гиперкара показали «за закрытыми дверями» еще в ноябре прошлого года.