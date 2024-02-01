Путин заявил о 70-процентной локализации автопрома

Локализация в сфере автотранспорта в России достигла 65-70 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на речь главы государства в ходе встречи с доверенными лицами. В качестве примера предприятия, добившегося особо высоких результатов на ниве локализации, он привел камского производителя грузовиков: «вот, один КамАЗ чего стоит, поздравим его с успехами».

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«Я не припомню точно, здесь есть коллеги, которые знают, в области автотранспорта, по-моему, 65-70 процентов локализация», — сказал президент.



В сфере авиационного двигателестроения локализация производства и вовсе достигла 90 процентов. «Это уже полностью локализованный продукт», — добавил Путин, назвав это «выдающимся достижением».

В декабре он сообщил, что кризис в российском автопроме остался позади. В первую очередь этому поспособствовало импортозамещение комплектующих и наладка местного производства машин.