В Тольятти предложили переоборудовать Lada Niva с пробегом в армейские багги

В Тольятти приступили к модернизации автомобилей Lada Niva с пробегом. Внедорожники переоборудуют в военные багги.

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Компания из Самарской области F-Design предлагает российским автолюбителям новую услугу. Она направлена на модернизацию автомобилей Lada Niva с пробегом в багги для российских военных. Летом 2023 года фирма начала заниматься реализацией проекта багги “Арта” на базе 3-дверной Lada Niva. Такая техника предназначена для укрепления опорных пунктов.

Летом был построен единственный образец внедорожника, который успешно прошел цикл испытаний. Это послужило поводом для одобрения массового выпуска. По предварительной информации, в текущем году планируется выпускать по несколько экземпляров багги каждый месяц. Выпуск второй модели был запущен в конце января текущего года. Для проекта использовали удлиненную модификацию ВАЗ-2131.

Одна из особенностей новинки - отсутствие задней части крыши. Кроме того, в рамках модернизации специалисты снимают двери. В конструкции появились боковые ограждения, которые изготовлены из сваренных труб. В задней части кузова автомобиля появился откидной борт. Техника получила в оснащение поднятую подвеску, внедорожные покрышки и дополнительно усиленные грунтозацепы. Еще одна особенность - специальный протектор шин.

В качестве силового агрегата используется 2-литровый мотор, производительность которого составляет 130 л.с., а крутящий момент - 200 Нм. В автомобиле применяется карбюраторная система питания. Это позволяет проводить ремонт в полевых условиях без специального оборудования.