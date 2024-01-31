В России вырос выпуск легковых авто в 2023 году

Производство легковых автомобилей в России по итогам 2023 года выросло на 19% по сравнению с показателем за 2022 год и достигло 537,1 тыс. авто, следует из данных Росстата.

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В декабре 2023 года выпущено 55,5 тыс. легковых автомобилей, что на 34,2% больше, чем в декабре 2022 года, но на 13,6% меньше показателя за ноябрь 2023 года.

Выпуск грузовиков в 2023 году увеличился на 19,3% - до 167,6 тыс. В декабре прошедшего года произведено 16,6 тыс. грузовых автомобилей (+9,7% к декабрю 2022 года, -0,8% к ноябрю 2023 года).

Также за весь 2023 год собрано на 10,9% больше автобусов массой более 5 тонн - 14,1 тыс. Непосредственно в декабре выпущено 1,6 тыс. таких автобусов: это на 20,2% превышает показатель за декабрь 2022 года и на 13,2% - показатель за ноябрь 2023 года.