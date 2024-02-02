Аэротакси Archer завершило первый этап летных испытаний

Archer Aviation объявила о том, что ее воздушное такси Midnight успешно завершило первый этап летных испытаний. Компания намерена начать полеты с человеческим управлением в конце этого года и планирует полностью сертифицировать самолет и ввести его в коммерческую эксплуатацию к 2025 году.

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Midnight — это электрический самолет вертикального взлета и посадки (eVTOL), предназначенный для перевозки пассажиров. Дальность полета самолета составляет до 160 км, а скорость — до 240 км/ч.