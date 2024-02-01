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На продажу выставили дизельный Range Rover, на котором возили Елизавету II и Барака Обаму

Раньше этот внедорожник принадлежал английскому королевскому двору. На нём возили королеву Елизавета II, принца Филиппа, а также Барака Обаму с супругой во время их визита в Соединенное Королевство в 2016 году. На сегодняшний день пробег машины составляет около 30 тысяч километров. Она оснащена дизельной «восьмеркой», автоматом ZF и ручками-поручнями, как и многие другие автомобили Елизаветы II.

На продажу выставили Range Rover, на котором возили Елизавету II и Барака Обаму
© Мотор.ру

На сайте PistonHeads появилось объявление о продаже Range Rover SDV8 Autobiography LWB из парка английского королевского двора. В 2016 году этот внедорожник часто использовали для поездок королева Елизавета II и принц Филипп. Также он сыграл важную роль во время государственного визита Барака Обамы в Великобританию. Автомобиль окрашен в синий «металлик», внутри отделан кремовой кожей и оснащен дополнительными ручками-поручнями — атрибут, который часто встречается на машинах Её Величества.

Мотор.ру
Мотор.ру

В остальном же перед нами обычный Range Rover, хотя и с удлиненной колесной базой, что дает больше простора на заднем ряду. Под капотом — дизельный двигатель Ford 4.4 TD V8, который развивает 339 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Коробка передач тоже стандартная: восьмидиапазонный автомат ZF с возможностью ручного переключения. Разгон до ста у такой машины занимает 7,2 секунды, максимальная скорость — 217 километров в час. За внедорожник просят 224 850 фунтов стерлингов, что эквивалентно 25,6 миллиона рублей.

Мотор.ру
Мотор.ру
Мотор.ру

В прошлом году на торгах Iconic Auctioneers был продан ещё один королевский Range Rover — тёмно-зелёный Range Rover Vogue образца 2004 года. За машину с бензиновой «восьмеркой» и пробегом больше 176 тысяч километров заплатили 132 760 фунтов стерлингов, или 15,1 миллиона рублей. За рулём этого «Рейнджа» королева Елизавета II любила ездить сама, чему есть документальное подтверждение.

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