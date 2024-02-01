Hyundai разработал новый метод увеличения запаса хода электрокаров

Hyundai разработал новый метод, позволяющий увеличить запас хода электрокаров. Он будет использоваться даже для самых бюджетных представителей линейки.

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Производитель из Южной Кореи Hyundai разработал способ по увеличению запаса хода бюджетных электрокаров. Сократить коэффициент лобового сопротивления получится на 1.2%. Компания разработала новую систему, которая получила официальное название Active Air Jacket. Данная технология будет использоваться южнокорейскими брендами.

Система Active Air Jacket предназначена для сокращения сопротивления воздуха во время движения транспорта на большой скорости. Кроме того, она направлена на сохранение устойчивости и увеличение запаса хода. Система AAS работает по принципу управления потоком воздуха, который поступает через бампер.

Разработка эффективно работает с турбулентностью, которая образуется возле колес автомобиля. В процессе используются автонастройки, которые соответствуют скорости транспортного средства. В области от бампера до колес есть система, которая приступает к работе, как только скорость превышает отметку 75 км/час. При показателе ниже 65 км/час система возвращается к привычному состоянию.

Комплекс AAS охватывает только переднюю часть колес, а не переднюю часть всего автомобиля. Южнокорейский автопроизводитель отмечает, что такая технология более эффективно справляется с улучшением аэродинамики. Еще один фактор, способствующий этому, - применение архитектуры E-GMP с плоским полом. В компании сообщают, что система AAS может работать даже при скорости, превышающей 306 км/час.