Продажи Lada Vesta с китайским вариатором могут стартовать 11 марта 2024 года

Продажи автомобилей Lada Vesta с вариатором могут быть запущены 11 марта 2024 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Автопоток» и опубликовал материалы с дилерской конференции.

АвтоВАЗ в ходе дилерской конференции представил модификацию Lada Vesta обновленным двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиных сил, который будет работать в паре с вариатором китайского производства. Цены на автомобиль пока неизвестны. Их объявят в день старта продаж, 11 марта. Напомним, ранее автомобили Lada Vesta оснащались вариатором от японской компании Jatco. Новым поставщиком вариаторов на АвтоВАЗ станет китайская компания WLY (WanLiYang). Ранее в Китае проходили тесты автомобилей Lada Vesta с вариатором WanLiYang CVT18