В Москве не осталось нелегальных таксистов

"Попробуйте сейчас поднять руку на Садовом кольце и "поймать" машину", - такой эксперимент предложил мне провести Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ. Москвичам это сейчас в голову не приходит: "Горожане уже давно не желают садиться в сомнительное такси. Им выгоднее вызвать машину через мобильное приложение, где есть вся информация о водителе, детали поездки и итоговая цена", - говорит он. Три минуты, и машина у подъезда, а средний чек на поездку - не более 400 рублей.