В Москве не осталось нелегальных таксистов
Нелегальных перевозчиков, которые долгое время разъезжали на грязных машинах, начиная каждую поездку с вопроса "Дорогу покажешь?", в столице практически не осталось, сообщают в департаменте транспорта города.
"Попробуйте сейчас поднять руку на Садовом кольце и "поймать" машину", - такой эксперимент предложил мне провести Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ. Москвичам это сейчас в голову не приходит: "Горожане уже давно не желают садиться в сомнительное такси. Им выгоднее вызвать машину через мобильное приложение, где есть вся информация о водителе, детали поездки и итоговая цена", - говорит он. Три минуты, и машина у подъезда, а средний чек на поездку - не более 400 рублей.
В Общественном совете по развитию такси обращают внимание, что и таксистам сейчас выгоднее работать легально.
"Достаточно иметь статус юрлица, ИП или самозанятого, чтобы зарегистрироваться в реестре перевозчиков и получить разрешение на работу. Несложно и внести автомобиль в реестр легковых такси - заявление и документы можно направить в электронном виде. Срок рассмотрения - не более 6 дней. Пошлин за эту услугу нет", - рассказали специалисты.
Легальный перевозчик получает путевые листы, проходит медосмотр и регулярные техосмотры автомобиля. Все это гарантирует пассажирам безопасность, тогда как нелегалы с услугами сомнительного качества не отвечают ни за жизнь и здоровье пассажиров, ни за багаж.
"Нелегальные перевозчики могут создать угрозу для пассажиров. У них отсутствуют лицензии, полисы, нет гарантий качественного сервиса и фиксированной стоимости услуг. Они работают с нарушениями и зачастую на технически неисправном транспорте. А в случае ДТП пострадавшие не получают страховых выплат", - напоминает заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Не осталось в столице и незаконных автовокзалов. Благодаря совместной работе дептранса и полиции возле станций метро на окраинах исчезли стоянки нелегальных междугородних автобусов.