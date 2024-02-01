Рестайлинговая Skoda Octavia показалась в новом видео

Премьера обновлённой модели чешской марки, входящей в состав концерна Volkswagen, пройдёт в следующем месяце.

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Бренд Skoda выпускает Octavia с 1996 года, за прошедшее время модель успела трижды сменить генерацию. Актуальное четвёртое поколение дебютировало в 2019 году, Octavia выпускается в двух типах кузова – лифтбек и универсал. Напомним, глобальные продажи модели по итогам 2022 года сократились на 30% до 141,1 тыс. экземпляров (на снижение показателя повлиял в том числе уход из РФ). А по итогам прошлого года у пятидверок был зафиксирован заметный прирост: тираж составил 191,9 тыс. единиц (на 36% больше, в 2022-м). Octavia сохранила за собой звание бестселлера бренда.

Сейчас востребованная модель готовится к плановому рестайлингу, первый тизер будущей новинки появился ещё в начале текущего месяца. Теперь чешская марка опубликовала ещё один короткий видеоролик с посвежевшим лифтбеком Skoda Octavia. Судя по тизеру, обновление принесёт модели иную головную оптику – форму оставят прежней, но рисунок окажется иным. Любопытно, что в прошлый раз автомобиль показал новые ходовые огни в виде светодиодных «клыков», скошенных к радиаторной решётке, а в новом затемнённом видео их не видно. Однако небольшие полоски можно разглядеть на высветленном скриншоте.

У автомобиля в новом ролике узнаваемая фирменная решётка радиатора с хромированной окантовкой и узором из чёрных вертикальных линий. В профиль видны обычные дверные ручки и традиционные наружные зеркала с повторителями поворотников. Задним фонарям, вероятно, оставили прежнюю форму, между ними располагается крупная надпись с названием бренда. На крыше лифтбека можно увидеть антенну «акулий плавник». Ожидается, что посвежевшей Октавии подретушируют оба бампера.

Колеса.ру

В ходе обновления Skoda Octavia, вероятно, получит новую информационно-развлекательную систему с более крупными тачскринами (у нынешних лифтбеков и универсалов в салоне установлены сенсорные экраны диагональю от 8 до 10 дюймов). Кроме того, пятидверкам могут пересмотреть виртуальный щиток приборов и модернизировать блок управления климатической установкой. Скорее всего, Октавии предложат новые материалы и цветовые варианты для отделки салона.

Колеса.ру

По предварительным данным, на европейском рынке рестайлинговая Skoda Octavia по-прежнему будет предлагаться с бензиновыми литровой турботройкой TSI, турбочетвёрками TSI объёмом 1,5 и 2,0 литра, а также с двухлитровым турбодизелем TDI. Не исключено, что все версии модели обзаведутся мягкогибридным довеском. Вероятно, подзаряжаемый гибрид Octavia iV последует за другими бензоэлектрическими моделями концерна VW и в результате получит установку на базе 1,5-литрового турбомотора TSI, тогда как у актуального варианта в основе лежит 1.4 TSI.

Дебют посвежевшей Octavia пройдёт в следующем месяце. Вероятно, рестайлинговые лифтбеки и универсалы окажутся дороже по сравнению с дореформенными версиями. На домашнем рынке покупка лифтбека сейчас обойдётся в 619 900 чешских крон (эквивалентно примерно 2,43 млн рублей по текущему курсу), а за универсал просят не менее 659 900 крон (около 2,58 млн рублей).