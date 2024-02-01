В России вырос тариф для грузовиков за проезд по федеральным трассам

Тариф государственной системы взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам «Платон» вырос на 7,42% в России с 1 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс России.

Теперь за километр пробега владельцам грузовиков придется заплатить на 21 копейку больше — совокупно, стоимость составит 3,05 рублей за километр. Решение повысить тариф было принято исходя из фактической инфляции за предшествующий год.

Минтранс России уточняет, что такая индексация окажет минимальное влияние на конечную стоимость доставляемых товаров.

До этого член Комитета Государственной думы России по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что в 2024 году россиянам будет проиндексирован ряд пособий и выплат, и большую часть из них граждане получат уже с 1 февраля.

Парламентарий отметил, что 1 февраля произойдет индексация более 40 выплат, которые коснутся 20 миллионов человек.