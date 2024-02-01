В США предложили изменить ПДД, чтобы ИИ регулировал скорость автомобилей

«Я не думаю, что большинство людей сочтёт это злоупотреблением властью. У нас есть ограничения скорости, большинство людей поддерживают ограничения скорости, потому что знают, что скорость убивает. Я думаю, если бы вы спросили кого-нибудь, должны ли люди превышать скорость более чем на 10 миль в час, если вы не скорая помощь, я думаю, большинство людей ответили бы "нет"», — объяснил сенатор свою позицию.