Стало известно, сколько Geely поставили в Россию из Беларуси

В 2023 году завод "Белджи" произвел 67 900 легковых автомобилей, 52 000 были экспортированы в Россию, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Беларуси Петра Пархомчика.

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По его словам, это большой успех предприятия, теперь начинается следующий этап - локализация компонентной базы.

Компания Geely стала лидером белорусского автомобильного рынка в 2023 году. Доля продаж китайских машин в прошлом году выросла до 82,6% - с 31,7%.

В России в 2023 году реализовано 93 553 автомобиля Geely, что в 3,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом. В результате Geely заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России.

Бестселлером бренда стал компактный Coolray с показателем 38 220 автомобилей. Второе место занял среднеразмерный Monjaro - 20 423 машины. Третий результат показал кроссовер Atlas Pro - 17679 реализованных машин.