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Почему отзывают автомобили в России: самые частые причины

За 2023 год автопроизводители отозвали в России 266 814 машин из-за необходимости дооснастить авто или устранить неисправности. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на данные Росстандарта.

Почему отзывают автомобили в России: самые частые причины
© globallookpress.com

Самой масштабной газета назвала сервисную кампанию АвтоВАЗа, которая распространилась на 79 548 автомобилей Lada Granta, Niva Legend и Travel, которые были проданы в 2022-2023 годах. Авто дооснащали устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), подключаемым к системе ЭРА-ГЛОНАСС.

С этой же целью отзывались 55 тысяч Haval F7, F7x, Jolion, Dargo, произведенных с июля 2022-го по июнь 2023 года.

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В начале 2023-го отозвать решили 47 тысяч автомобилей Тoyota (Camry, Corolla, Land Cruiser) и Lexus, которые были куплены с ноября 2020 года. На авто решили перепрограммировать модуль передачи данных системы экстренного реагирования при ДТП.

Также были отозваны 1217 Jeep Grand Cherokee, проданных с 2018 года. Авто решили отозвать, что исправить некорректное определение параметров давления в тормозной системе блоком управления АБС.

В июне 2023-го потребовался отзыв более 37 тысяч BMW X5 и X6, выпущенных с ноября 2006-го по июнь 2014 года. Производитель решил устранить риск роста внутреннего давления в газогенераторе при срабатывании подушек безопасности.

В ноябре в Росстандарте сообщали, что все отозванные Haval оснастят УВЭОС, и работы будут проведены бесплатно. Владельцам сообщали о необходимости доставить машину в ближайший дилерский центр. Проверить, подлежит ли авто отзыву, можно было и самостоятельно -  на сайте Росстандарта, сопоставив VIN-код машины с перечнем VIN-кодов, опубликованных на сайте.

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