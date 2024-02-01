Почему отзывают автомобили в России: самые частые причины

За 2023 год автопроизводители отозвали в России 266 814 машин из-за необходимости дооснастить авто или устранить неисправности. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на данные Росстандарта.

Самой масштабной газета назвала сервисную кампанию АвтоВАЗа, которая распространилась на 79 548 автомобилей Lada Granta, Niva Legend и Travel, которые были проданы в 2022-2023 годах. Авто дооснащали устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), подключаемым к системе ЭРА-ГЛОНАСС.

С этой же целью отзывались 55 тысяч Haval F7, F7x, Jolion, Dargo, произведенных с июля 2022-го по июнь 2023 года.

BMW отзывает модели i5 2024

В начале 2023-го отозвать решили 47 тысяч автомобилей Тoyota (Camry, Corolla, Land Cruiser) и Lexus, которые были куплены с ноября 2020 года. На авто решили перепрограммировать модуль передачи данных системы экстренного реагирования при ДТП.

Также были отозваны 1217 Jeep Grand Cherokee, проданных с 2018 года. Авто решили отозвать, что исправить некорректное определение параметров давления в тормозной системе блоком управления АБС.

В июне 2023-го потребовался отзыв более 37 тысяч BMW X5 и X6, выпущенных с ноября 2006-го по июнь 2014 года. Производитель решил устранить риск роста внутреннего давления в газогенераторе при срабатывании подушек безопасности.