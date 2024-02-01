Средний размер и срок выплаты автокредита выросли

В 2023 году средняя сумма автокредита в России продемонстрировала рост на 40%. Так, показатель увеличился до 1,64 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Открытие Авто».

Отмечается, что на новую машину россиянам приходилось брать в банках порядка 2 миллионов рублей (рост к прошлому году составил 34%), а на автомобиль с пробегом – 1,5 миллиона рублей (+45%).

Кроме того, сообщается об увеличении среднего срока автокредита. Раньше он составлял 70 месяцев, а теперь 74, добавляется в материале.

Также в исследовании говорится, что средний чек кредита на российскую машину составил 935 тысяч рублей, на китайскую – 2,2 миллиона рублей, на корейскую – 2,6 миллиона рублей, на японскую – 3,4 миллиона рублей, на европейские марки – 3,8 миллиона рублей.