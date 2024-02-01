Рынок новых мотоциклов в РФ вырос на 76%

Россияне начали скупать эти мотоциклы тысячами
За 2023 год россияне купили 27 196 новых мотоциклов – это сразу на 76% больше, чем годом ранее. Таким образом, вместе с оживлением автомобильного рынка после 2022 года, аналогичная тенденция наметилась и на рынке мотоциклетном. Однако прошедший мотоциклетный год выглядит здорово не только в сравнении с провальным 2022-м.
Эксперты отмечают, что показанный результат – в принципе рекордный за последние годы. Потому что за всю историю российского рынка больше, чем в 2023-м, было продано только один-единственный раз – в 2014 году, когда обладателями новых мотоциклов стало 30 227 россиян.
Топ-5 мотоциклов-бестселлеров на рынке РФ в 2023 году
Racer RC300 – 1662 единицы
Motoland XL250 – 1262 ед.
Racer RC250 – 1111 ед.
Kayo T2 Enduro – 1066 ед.
Regulmoto Sport – 1025 ед.
География наиболее популярных производителей опять приводит нас к аналогиям с нынешним авторынком: в 2023 году популярностью у россиян пользовались преимущественно азиатские бренды: Regulmoto (3753 проданных единицы), Racer (3129 ед.), Bajaj (2831 ед.), Motoland (2441 ед.), Kayo (1349 ед.) и Voge (1290 ед.).