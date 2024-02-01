В ХМАО продают редкий автобус КаВЗ-422990 на полноприводном шасси ЗИЛ

Сколько же уникальных фургонов, специализированных грузовиков и автобусов было сделано в 1990-е и 2000-е годы на шасси грузовиков ЗИЛ. Их производил как сам ЗИЛ, выпуская, например, обширную гамму «Бычков», так и мелкие, средние и крупные автозаводы России и стран СНГ.

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Часто объём производства шёл на единицы, поэтому как только сохранившиеся до наших дней экземпляры выставляют на продажу, мы стараемся про них рассказывать.

Сегодня речь пойдёт про необычный полноприводный автобус, который сейчас продаётся в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Он называется КАвЗ-422990.

Carakoom

КАвЗ представил автобус 422990, построенный на шасси ЗиЛ-433422 (его производили на УАМЗе), в 1998 году. Он отличался от предыдущих моделей КАвЗ-49471 и -4224 тем, что имел полноценный 26-местный салон, объединенный с кабиной водителя.

Обозначение автобуса зависело от типа установленного двигателя: КАвЗ-422990 был оснащен дизельным двигателем ЗиЛ-0550.40, а КАвЗ-422991 - карбюраторным ЗиЛ-5081.10.

Кстати, его кузов по некоторым элементам унифицирован с кузовом автобуса на шасси «Бычка».

Carakoom

Carakoom

Тираж был просто мизерным: было выпущено лишь пять автобусов в различных исполнениях.

Тем удивительнее, что этот экземпляр дожил до наших дней, правда не совсем в оригинальном виде: в этот экземпляр внедрён (и вписан в ПТС) камазовский дизель, а передний мост заменён балкой.

Продавец хочет выручить за него 550 тысяч рублей. Известно, как минимум, ещё об одном сохранившемся экземпляре: он работал в фирме «Тюменнефтегеофизика» в Тюмени.