Путин рассказал, когда получил водительское удостоверение

Президент России Владимир Путин получил водительское удостоверение когда ему было 20 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы государства.

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«Я лично получил водительское удостоверение, когда мне было 20 лет. Не в ДОСААФ, а в университете на военной кафедре. Но в ДОСААФ то же самое происходило всегда», - заявил Путин.

Согласно декларации, у Владимира Путина есть гараж на 18 «квадратов» в Санкт-Петербурге, а также автомобили «Нива» 2009 года выпуска, ГАЗ М21 1960-го, ГАЗ М21 1965-го, автоприцеп «Скиф» 1987-го.