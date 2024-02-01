Реконструкция моста через Лососинку стартует в Петрозаводске уже в феврале, а закончится в июле 2026 года

По данным властей, строительные работы в Петрозаводске стартуют в феврале. Напомним, что мостовое сооружение через реку Лососинка находится на улице Маршала Мерецкова.

Согласно информации комитета, общая ширина сооружения после реконструкции составит 28 метров, длина - 151 метр. Ширина проезжей части достигнет отметки 16 метров и будет состоять из двух полос в каждом направлении.

Проект капремонта предполагает и благоустройство по обеим сторонам моста в виде установки велосипедных и пешеходных дорожек шириной 1,5 метра.

Ремонт моста завершится в июле 2026 года. Исполнитель - АО «ВАД».

Все работы финансируются из госпрограммы Карелии «Развитие транспортной системы».